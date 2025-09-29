الأثنين 7 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 29 سبتمبر 2025 |
صربيا تعتقل 11 شخصاً بتهمة وضع رؤوس خنازير أمام مساجد في فرنسا

منذ 4 دقائق
الشرطة الصربية

الشرطة الصربية

ذكرت وزارة الداخلية الصربية، اليوم الاثنين،‭‭ ‬‬أن الشرطة اعتقلت 11 شخصا يشتبه في قيامهم بوضع رؤوس خنازير أمام مساجد واستهداف مواقع يهودية في باريس ومحيطها هذا الشهر بناء على أوامر من جهاز مخابرات أجنبي.

بالإضافة إلى وضع رؤوس الخنازير أمام تسعة مساجد على الأقل، يُشتبه في قيام المعتقلين بإلقاء طلاء أخضر على متحف للهولوكوست وعدة معابد يهودية ومطعم يهودي، وجميعها في باريس، ووضع “هياكل عظمية” خرسانية أمام بوابة براندنبورج في برلين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن المشتبه بهم تدربوا في صربيا وجميعهم يحملون الجنسية الصربية.

وأضاف البيان أن مشتبها به آخر يشتبه في أنه قام بتدريبهم “بناء على تعليمات جهاز مخابرات أجنبي” ولا يزال هاربا.

وقال البيان “كان هدفهم أيضا نشر أفكار تدعو وتحرض على الكراهية والتمييز والعنف على أساس الاختلافات في السمات الشخصية المذكورة أعلاه لمجموعات معينة من الناس”.

ولم يذكر البيان أي جهاز مخابرات أجنبي يشتبه في أنه أمر بالتدريب أو جنسية المشتبه به الهارب.

وتوصل تحقيق أجرته الشرطة في فرنسا، التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، إلى أن رؤوس الخنازير وضعها مواطنون أجانب غادروا البلاد على الفور.

واتهمت فرنسا روسيا بمحاولة زرع فتنة في الماضي. وجرى اعتقال ثلاثة صربيين متهمين بالارتباط “بقوة أجنبية” بعد تشويه معابد يهودية ونصب تذكاري للمحرقة اليهودية بالطلاء الأخضر في مايو أيار.

وذكر بيان الوزارة أن جميع الجرائم ارتُكبت في الفترة من أبريل نيسان إلى سبتمبر أيلول 2025.

