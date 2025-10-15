صعود أسهم أوروبا بفضل مكاسب في قطاع السلع الفاخرة

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الأربعاء، بعدما أشعلت شركة (إل.في.إم.إتش) الفرنسية شرارة صعود أسهم مجموعات السلع الفاخرة وهدّأت المخاوف من أن يلحق تباطؤ النمو العالمي والرسوم الجمركية الضرر بقوة الشركات.

وصعد سهم إل.في.إم.إتش 12.2 بالمئة، وهي أكبر قفزة في يوم واحد منذ يناير كانون الثاني، وذلك بعد إعلان الشركة المالكة لداري (لوي فيتون) و(ديور) عن مبيعات أفضل من المتوقع في الربع الثالث مدفوعة بتحسن الطلب في الصين.

وقالت بنديكت لوي محللة استراتيجيات مشتقات الأسهم لدى (بي.إن.بي باريبا) “نعتقد أن النتائج إيجابية حقا للقطاع، وربما تكون ذروة الاتجاه الهبوطي انتهت”.

ويعد سهم إل.في.إم.إتش من الأسهم الرائدة في قطاع السلع الفاخرة الذي شهد ركودا طويل الأمد منذ انتهاء فترة الازدهار التي أعقبت جائحة كوفيد-19.

وارتفعت أسهم شركات سلع فاخرة أخرى مثل (هيرميس) و(كيرينج)و(ريتشمونت) و(مونكلير) بنسب تتراوح بين 4.7 بالمئة و7.8 بالمئة. وتشير حسابات رويترز إلى أن من المتوقع أن يكون هذا الارتفاع أضاف حوالي 80 مليار دولار إلى القيمة السوقية لأكبر 10 شركات في المؤشر ستوكس الأوروبي للسلع الفاخرة.

وتقدم مؤشر أسهم شركات السلع الفاخرة الفرنسية اثنين بالمئة، في حين صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة.

وزاد سهم (توتال إنرجيز) 3.7 بالمئة بعد أن قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى إنها تتوقع الإعلان عن زيادة في نتائج الربع الثالث مع تعويض انخفاض الأسعار بفضل ارتفاع أنشطة التنقيب والإنتاج وتحسن هوامش تكرير النفط الخام.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى تحسن تقديرات نتائج أعمال الربع الثالث للشركات المدرجة في المؤشر ستوكس في الأسابيع القليلة الماضية، إذ توقع المحللون تسجيل ارتفاع يبلغ 0.5 بالمئة في نمو الأرباح في المتوسط مقارنة بانخفاض كان متوقعا بنسبة 0.6 بالمئة في بداية موسم الأرباح.

ولا يزال هذا يمثل تدهورا حادا عن النمو البالغ 7.8 بالمئة الذي شهده الربع الثالث من 2024.