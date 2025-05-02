صعود أسهم الإمارات بدعم من تراجع محتمل للتوتر التجاري

أغلقت بورصتا الإمارات، اليوم الجمعة، على ارتفاع بدعم من مؤشرات على محادثات تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين.

وذكرت بكين اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها عدة مرات للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية وأن الباب مفتوح للمحادثات، في خطوة قد تخفف التوتر التجاري الذي هز الأسواق العالمية.

وبعد تراجعه الجلسة الماضية، أغلق مؤشر دبي الرئيسي على ارتفاع 0.4 بالمئة مدعوما بمكاسب أسهم شركات العقارات والتصنيع ذات الوزن الثقيل.

وارتفع سهم إعمار العقارية 1.5 بالمئة وسهم سالك للتعرفة المروية 1.4 بالمئة.

وصعد سهم سوق دبي المالي 4.4 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع صافي ربح الربع الأول 42 بالمئة إلى 127 مليون درهم (34.58 مليون دولار).

وواصل مؤشر أبوظبي القياسي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي وارتفع 0.2 بالمئة مدعوما بصعود سهم ألفا ظبي 2.5 بالمئة وأدنوك للحفر 2.5 بالمئة.

وارتفع سهم أدنوك للغاز 0.6 بالمئة قبل صدور نتائج أعمال الربع الأول المتوقعة في وقت لاحق من اليوم.

وصعد مؤشر دبي 2.5 بالمئة على أساس أسبوعي فيما زاد مؤشر أبوظبي اثنين بالمئة مسجلا أعلى مكسب أسبوعي منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2023، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، اليوم الجمعة إذ تراجع خام برنت 0.69 بالمئة إلى 61.7 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:36 بتوقيت غرينتش.