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صعود المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في عام

منذ ساعتين
المؤشر نيكي. رويترز

المؤشر نيكي. رويترز

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قادت شركات صناعة السيارات اليابانية المؤشر نيكي للأسهم اليابانية للارتفاع إلى أعلى مستوياته في عام الأربعاء، في حين تراجعت السندات بعد أن توصلت طوكيو إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، منهية بذلك حالة الجمود التي استمرت شهورا.

صعد نيكي بما يصل إلى 3.3 بالمئة إلى 41070.91 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو\تموز من العام الماضي.

كما تجاهلت الأسواق إلى حد كبير تقريرا إعلاميا أفاد بأن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا سيتنحى بحلول نهاية أغسطس\آب.

كان ترامب قد قال أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة واليابان أبرمتا اتفاقا تجاريا يتضمن رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على الصادرات اليابانية للولايات المتحدة، انخفاضا من نسبة 25 بالمئة التي هدد الرئيس الأمريكي بتطبيقها.

وقال مسؤولون إن الاتفاق يخفض التعريفة الجمركية إلى 15 من 25 بالمئة على السيارات اليابانية التي تمثل أكثر من ربع صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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