صعود بورصات الخليج بدفعة من توقعات خفض الفائدة الأمريكية

أغلقت البورصات في الخليج على ارتفاع، اليوم الأحد، مدفوعة بتوقعات المستثمرين المتزايدة بشأن تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية.

كما تفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع موافقة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على بعض البنود الواردة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، على الرغم من أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الحرب في غزة “لم تنته بعد”.

ووصف إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس بأنها مرحلة أولى.

وتأجل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، وكان مقررا يوم الجمعة، مما جعل المستثمرين يعتمدون على مؤشرات بديلة تظهر تباطؤ سوق العمل وتعزز التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المستثمرون بنسبة 97 بالمئة خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في الشهر الحالي، وبنسبة 85 بالمئة لخفض آخر بالمعدل نفسه في ديسمبر كانون الأول.

ويؤثر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على اقتصادات منطقة الخليج حيث معظم العملات مربوطة بالدولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهمي مصرف الراجحي 0.5 بالمئة والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) 5.7 بالمئة.

وأبرمت شركة البحري يوم الأربعاء اتفاقية شراء مع الشركة العالمية للصناعات البحرية لبناء وتسليم ست ناقلات للبضائع السائبة الجافة. وتقدر القيمة الإجمالية للصفقة بنحو 762 مليون ريال (203 ملايين دولار).

وفي قطر، ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة بفضل صعود بواحد بالمئة لسهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج.

وارتفعت بورصة البحرين 0.8 بالمئة إلى 1968 نقطة. وزادت البورصة في سلطنة عمان 0.6 بالمئة إلى 5211 نقطة. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر بورصة الكويت ليستقر عند 9319 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على ارتفاع 0.8 بالمئة مدعوما بمكاسب سهم البنك التجاري الدولي الذي قفز 1.7 بالمئة.