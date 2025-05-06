صعود بورصات الخليج مع ارتفاع أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، مدعومة بصعود أسعار النفط في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، بأكثر من دولار للبرميل بفضل عوامل فنية واتجاه لجني الأرباح بعد قرار تحالف أوبك+ زيادة إنتاج الخام، والذي أدى إلى انخفاض الأسعار في الجلسة الماضية.

وصعد المؤشر الرئيسي في السعودية 0.1 بالمئة مع ارتفاع سهمي مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي 0.9 بالمئة لكل منهما.

وقال ميلاد عازر المحلل في إكس.تي.بي إن أداء سوق الأسهم السعودية كان ضعيفا بنهاية الجلسة وسجلت القطاعات نتائج متباينة وسط حالة من الضبابية وانتظار للمزيد من نتائج الأعمال.

وعلى صعيد متصل، أعلنت طيران ناس، وهي شركة سعودية للطيران منخفض التكلفة مدعومة من الملياردير الأمير الوليد بن طلال، أمس الاثنين عزمها طرح أسهمها بالبورصة السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري، وذلك في أول طرح عام لشركة طيران خليجية منذ ما يقرب من عقدين.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.2 بالمئة مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 2.6 بالمئة.

وفي أبوظبي أغلق المؤشر الرئيسي على ارتفاع 0.6 بالمئة.

وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي بشأن سعر الفائدة غدا الأربعاء وتعليقات رئيسه جيروم باول بحثا عن أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية.

وتؤثر قرارات مجلس الاحتياطي على السياسة النقدية في دول الخليج، إذ أن معظم عملات تلك الدول مربوطة بالدولار.

وتقدم المؤشر القطري 0.3 بالمئة مع ارتفاع بنك قطر الوطني 1.1 بالمئة.

ويظل تركيز المستثمرين منصبا على احتمالات تخفيف التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد أن أعلنت بكين الأسبوع الماضي أنها تقيم عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية.

وتقدم المؤشر الرئيسي في البحرين 0.1 بالمئة إلى 1907 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في عُمان 0.1 بالمئة إلى 4342 نقطة.

وصعد المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة إلى 8635 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 بالمئة.