صعود ستوكس 600 الأوروبي وقمة قياسية لداكس الألماني بفضل التفاؤل إزاء المحادثات بين أمريكا والصين

واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها، اليوم الجمعة، ليغلق المؤشر داكس الألماني عند أعلى مستوى له على الإطلاق، بعد أن خففت مؤشرات انحسار الحرب التجارية العالمية قلق المستثمرين الذين يتطلعون إلى المحادثات بين الولايات المتحدة والصين مطلع الأسبوع المقبل.

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.4 بالمئة. وصعد المؤشر داكس في فرانكفورت 0.6 بالمئة، ليرتفع 1.7 بالمئة خلال الأسبوع.

وقفزت أسهم شركة (بي.بي) 4.4 بالمئة بعد أن أفاد تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز بأن شركات شل وشيفرون وإكسون موبيل وتوتال إنرجيز وأدنوك أجرت حساباتها لاحتمال استحواذها على شركة النفط العملاقة.

‭‭‭ ‬‬‬تصدر قطاعا الطاقة والموارد الأساسية مكاسب القطاعات خلال اليوم، إذ ارتفع الأول اثنين بالمئة والثاني 0.9 بالمئة.

وصعد قطاع السيارات 0.8 بالمئة، وكان من بين أفضل المؤشرات الفرعية أداء خلال الأسبوع.

وعشية محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الصين فتح سوقها أمام الولايات المتحدة، مؤكدا أن فرض رسوم جمركية 80 بالمئة على السلع الصينية “يبدو مناسبا”. وتواجه بكين حاليا رسوما أمريكية بنسبة 145 بالمئة.

ويُجري كبار المسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم مفاوضات في سويسرا غدا السبت، في إطار خطوات لتهدئة حربهما التجارية المدمرة للأسواق.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك لشبكة (سي.إن.بي.سي)أمس الخميس إن واشنطن ستكشف عن عشرات الاتفاقات التجارية خلال الشهر المقبل، لكن من المرجح أن تبقى الرسوم البالغة 10 بالمئة المفروضة على معظم الدول، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن اتفاقية تجارية ثنائية محدودة مع بريطانيا.

وقال يوخن ستانزل، كبير مُحللي السوق في سي.إم.سي ماركتس “ستظل هناك رسوم جمركية 10 بالمئة على كل شيء، حتى بعد التوصل إلى هذه الاتفاقية المميزة. وهذا يعني أن الدول الأخرى، وكذلك الاتحاد الأوروبي، قد لا تكون في وضع أفضل في النهاية”.

وصعد ستوكس 600 للأسبوع الرابع على التوالي، محققا مكاسب متواضعة بلغت 0.2 بالمئة في أسبوع حافل شهد تثبيت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة فيما خفضها بنك إنجلترا ربع نقطة مئوية.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم كوميرتس بنك أربعة بالمئة بعد أن حقق البنك الألماني نموا مفاجئا في الأرباح بالربع الأول.

وصعد سهم ميديوبانكا 5.4 بالمئة بعد أن فاقت أرباحه الفصلية توقعات السوق، في ظل محاولات البنك الاستثماري تفادي عرض شراء غير مرغوب فيه من منافسه الأصغر مونتي دي باشي.

وقفزت أسهم شركة بافاريان نورديك 6.1 بالمئة بعد أن فاقت إيرادات شركة التكنولوجيا الحيوية الدنمركية في الربع الأول توقعات السوق.