صعود معظم بورصات الخليج مع ترقب نتائج شركات وتراجع السعودية

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع اليوم الثلاثاء وسط توقعات بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين قبيل إعلان نتائج شركات رئيسية، بينما تراجع المؤشر السعودي بعد نتائج مخيبة للآمال.

وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.4 بالمئة مدفوعا بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.9 بالمئة.

وقال بنك آر.بي.إل الهندي يوم السبت إن بنك الإمارات دبي الوطني سيشتري حصة 60 بالمئة في البنك الخاص مقابل ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يُعتبر أكبر عملية استحواذ عبر الحدود في القطاع المالي الهندي.

وقال جوزيف ضاهرية، المدير الإداري لدى تيكميل، إن المستثمرين التزموا الحذر قبل صدور نتائج أعمال قطاعي العقارات والبنوك التي يمكن أن تحدد اتجاه السوق.

وفي أبو ظبي، ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة مدعوما بصعود سهم أدنوك للحفر 2.1 بالمئة.

وتخلت مجموعة ملتيبلاي الاستثمارية عن مكاسبها المبكرة ليغلق سهمها منخفضا 0.3 بالمئة.

وأعلن مجلس إدارة شركة العالمية القابضة، الشركة المالكة لمجموعة ملتيبلاي، موافقته على خطة للاستحواذ على منصة الاستثمار (تو بوينت زيرو) وشركة غذاء القابضة من خلال مبادلة الأسهم.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة، حتى بعد أن حقق البنك أرباحا قوية في الربع الثالث مع نمو فصلي في خانة الآحاد.

ومن بين الخاسرين الآخرين سهم شركة أسمنت اليمامة الذي هبط عشرة بالمئة مسجلا أكبر هبوط يومي له منذ عام 2006، وذلك بعد انخفاض أرباح الربع الثالث بأكثر من 63 بالمئة.

وقال ضاهرية إن ضعف أسعار النفط لا يزال يؤثر على ثقة المستثمرين.

وزاد المؤشر القطري 0.1 بالمئة مع ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.9 بالمئة.

ونزل المؤشر البحريني 1.1 بالمئة بينما صعد المؤشران العماني والكويتي 1.8 بالمئة و0.1 بالمئة على الترتيب

وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر الرئيسي للسوق المصرية 0.7 بالمئة منهيا سلسلة من المكاسب استمرت سبعة أيام متتالية، مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.2 بالمئة.