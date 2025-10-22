صعود معظم بورصات الخليج مع صعود النفط

أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع الأربعاء بدعم سلسلة من نتائج الأعمال الإيجابية وارتفاع أسعار النفط، مع تسجيل المؤشر الرئيسي بأبوظبي أفضل أداء بدعم سهم بنك أبوظبي الأول.

وارتفع المؤشر في أبوظبي 1.1 بالمئة، مدعوما بقفزة 5.1 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصارف الإمارات.

أعلن البنك ارتفاع صافي أرباحه في الربع الثالث من العام 21 بالمئة إلى 5.39 مليار درهم (1.47 مليار دولار)، وتجاوز ذلك متوسط توقعات المحللين البالغ 4.54 مليار درهم وفق بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن. وسجل سهم البنك أكبر مكاسب يومية له منذ أواخر يونيو حزيران.

وصعد سهم بنك أبوظبي الإسلامي أربعة بالمئة. وتم تعليق التعاملات على السهم قبيل إعلان نتائج أعماله.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 بالمئة، مدفوعا بقفزة 3.8 بالمئة لسهم أرامكو، وهو أكبر مكسب يومي له منذ أبريل نيسان 2023.

وقال ميلاد عازر محلل أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي إن قطاع الطاقة شهد تحركات إيجابية بقيادة أرامكو بدعم انتعاش أسعار النفط.

وأضاف “مع ذلك، قد يكون انتعاش النفط قصير الأجل نظرا للأوضاع السلبية التي تحيط بالعوامل الأساسية بما يؤثر على التوقعات بشكل عام”.

زادت أسعار النفط، وهي محفزة للأسواق المالية الخليجية، لليوم الثاني على التوالي، إذ سجلت اليوم زيادة بنحو اثنين بالمئة بدعم آمال تحقيق تقدم في اتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة والصين والهند.

وقفز سهم اتحاد اتصالات 3.7 بالمئة عقب إعلانها عن ارتفاع أرباح الربع الثالث.

لكن سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) نزل 3.4 بالمئة مع تكبد الشركة خسائر فصلية.

وأغلق المؤشر الرئيسي لسوق دبي دون تغيير مع ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9 بالمئة، إذ من المقرر أن يعلن أكبر مصارف الإمارة نتائج أعماله الفصلية.

وتعافى المؤشر الرئيسي لبورصة قطر من خسائره المبكرة ليختتم الجلسة مرتفعا 0.3 بالمئة.

وصعد مؤشر بورصة البحرين 0.7 بالمئة وهبط مؤشر سلطة عملن 0.7 بالمئة، فيما لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر الكويتي.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 بالمئة متأثرا بهبوط سهم أبو قير للأسمدة سبعة بالمئة بعد العامل على السهم دون الحق في توزيع أرباح.