صعود معظم بورصات الخليج وسط آمال خفض الفائدة الأمريكية واستقرار أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء مع تفاؤل المستثمرين إزاء تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة الأمريكية واستقرار أسعار النفط، وهو ما طغى على المخاوف بشأن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

ومع استمرار الإغلاق الحكومي للأسبوع الثاني، يتجه المستثمرون إلى البيانات الاقتصادية الخاصة والبديلة لتقييم مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وسط توقعات بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.

وتتأثر دول الخليج بموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نظرا لأن معظم هذه الدول تربط عملاتها بالدولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.5 بالمئة، مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.6 بالمئة.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر متقدما 0.2 بالمئة.

واستقرت أسعار النفط، وهو محفز لأسواق المال الخليجية، إذ يوازن المستثمرون بين زيادة أقل من المتوقع في إنتاج تحالف أوبك+ لشهر نوفمبر تشرين الثاني وبين زيادة محتملة في المعروض.

وارتفع المؤشر القطري 0.2 بالمئة، مدعوما بصعود سهم مصرف قطر الإسلامي 0.8 بالمئة.

ويقيّم المتعاملون في السوق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في قطاع غزة والتي تهدف لتخفيف التوتر الجيوسياسي المستمر.

ومع ذلك، انخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 بالمئة، لينهي جلستين من المكاسب، متأثرا بهبوط سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.8 بالمئة.

أما خارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مستقرا.

وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز أن يتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في سبتمبر أيلول إلى 11 بالمئة، ليواصل الاتجاه النزولي الذي شهده خلال العامين الماضيين.