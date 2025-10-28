صعود معظم بورصات الخليج

أغلقت معظم البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاع الثلاثاء، مدعومة بتزايد التفاؤل حيال تراجع حدة التوتر التجاري، مما عزز الإقبال على المخاطرة.

في غضون ذلك، يتحول تركيز الأسواق إلى اجتماع السياسة النقدية المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، فيما لم تقدم نتائج أعمال الشركات سوى دعم محدود للمعنويات في السوق.

ناقش كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأمريكيين إطار اتفاق من المقرر أن يبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بشأنه في وقت لاحق من الأسبوع، مما هدأ من المخاوف إزاء احتمال تأثر النمو العالمي بالرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الصادرات بين أكبر مستهلكين للنفط عالميا.

وارتفع المؤشر القياسي للسوق السعودية 0.5 بالمئة، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي السعودي 1.7 بالمئة.

غير أن سهم شركة لجام للرياضة هوى 10 بالمئة ليتصدر الأسهم الخاسرة على المؤشر السعودي، وذلك بعد انخفاض حاد في أرباح الربع الثالث.

وخفضت الشركة الرياضية، التي سجلت أكبر هبوط يومي لها منذ ما يقرب من ستة أشهر، أرباحها الفصلية الموزعة على المساهمين إلى 0.95 ريال للسهم الواحد من 2.14 ريال.

وفي دبي، تقدم المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.5 بالمئة مدفوعا بزيادة سهم شركة إعمار العقارية 1.7 بالمئة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.3 بالمئة، متأثرا بهبوط 2.8 بالمئة لسهم بنك أبوظبي التجاري على الرغم من إعلان البنك زيادة أرباح الربع الثالث. ويعتزم صندوق الثروة السيادي في البلاد “مبادلة”، أكبر مساهم في البنك، الاكتتاب الكامل في حصته من الأسهم الجديدة المطروحة بما يتناسب مع نسبة ملكيته الحالية.

وانخفضت أسعار النفط، وهو محفز لأسواق المال الخليجية، بأكثر من واحد بالمئة في ثالث جلسة من التراجع مع تقييم المستثمرين تأثير العقوبات الأمريكية على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا إلى جانب خطة محتملة لتحالف أوبك+ لرفع الإنتاج.

وارتفع المؤشر القطري 0.3 بالمئة مع صعود سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 1.5 بالمئة قبل إعلان أرباحها في وقت لاحق اليوم.

وانخفض سهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو) بأكثر من ثلاثة بالمئة بعد إعلانها زيادة 0.5 بالمئة فقط في الأرباح الفصلية.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي للسوق المصرية على ارتفاع 0.4 بالمئة بعد قفزة لسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني المحتكرة للتبغ 4.3 بالمئة ليسجل مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة الشرقية صافي أرباح سنوية بلغ 9.71 مليار جنيه مصري (204.42 مليون دولار)، ارتفاعا من 9.18 مليار جنيه مصري في العام السابق.