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صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل واعتراض صاروخ من اليمن

منذ 5 ساعات
منظومة "القبة الحديدية"

منظومة "القبة الحديدية"

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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه رصد إطلاق صاروخ من جهة اليمن نحو إسرائيل وإن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.

وأضاف الجيش أنه تم تفعيل أجهزة الإنذار في عدة مناطق.

وقال الجيش في وقت سابق اليوم أنه اعترض صاروخا آخر أُطلق من اليمن.

وأعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخ، قائلين إنهم استهدفوا قاعدة رامات دافيد الجوية في شمال إسرائيل.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم على إسرائيل واستهداف حركة الشحن في البحر الأحمر تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتوعدوا بتوسيع نطاق أهدافهم في إسرائيل ردا على الحملة العسكرية التي استأنفتها إسرائيل في مارس آذار.

    المصدر :
  • رويترز

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