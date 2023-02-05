الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
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صفارات الإنذار تدوي في مناطق غلاف غزة

منذ 4 دقائق
منطقة غلاف غزة

منطقة غلاف غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، بشكل رسمي سبب انطلاق صفارات الإنذار في مناطق غلاف قطاع غزة .

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه “متابعة للتقارير عن تفعيل إنذارات في سديروت وغلاف غزة، فقد اتضح أنه تم تفعيلها بسبب نيران غير صاروخية من قطاع غزة”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت مساء اليوم، بسماع دوي صفارات الإنذار في مناطق اور هنير ونير عام بغلاف قطاع غزة.

وأعلنت قناة “كان” العبرية، أن “تفعيل صفارات الإنذار تم بسبب نيران رشاشة أطلقت من غزة وليس صواريخ، وأنه لم يتم تفعيل القبة الحديدية”.

بدورها أكدت صحيفة “معاريف”، “إصابة مستوطنة بالهلع في سديروت بعد انطلاق صفارات الإنذار، وتم علاجها من قبل فرق نجمة داود الحمراء الإسرائيلية”.

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