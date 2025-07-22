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صفقات بقيمة 4 مليارات دولار.. منتدى استثماري سعودي سوري يعقد غداً في دمشق

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 23 - يوليو - 2025 12:58 صباحًا
منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025. سانا

منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025. سانا

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قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الثلاثاء إن منتدى سعوديا سوريا يهدف إلى بحث فرص التعاون وإبرام صفقات لتعزيز التنمية المستدامة سيُعقد غدا الأربعاء في دمشق.

وأضافت الوكالة أن وفدا يضم رجال أعمال ومستثمرين سعوديين سيصل إلى العاصمة السورية غدا بهدف “استكشاف فرص التعاون المشترك”.

وقالت الوكالة إن من المقرر أن تشهد الزيارة إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات متعددة.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية أن وزير الاستثمار السعودي سيرأس وفد بلاده.

وأضافت أن من المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع صفقات تجارية تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الاستثمار السعودية في بيان، أن المملكة ستنظم منتدى استثماريا سعوديا سوريا في دمشق بهدف استكشاف آفاق التعاون وتوقيع اتفاقات من شأنها تعزيز التنمية المستدامة.

وجاء في البيان أنه “في خطوة تعكس حرص القيادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا… وزارة الاستثمار تنظم منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص”.

وأضاف أن المنتدى “يهدف إلى استكشاف فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.

وتسعى القيادة السورية الجديدة بزعامة الرئيس أحمد الشرع إلى تعزيز علاقاتها مع الزعماء العرب والغربيين عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

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