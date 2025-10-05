الأحد 13 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 5 أكتوبر 2025 |
صلاحيات جديدة للشرطة البريطانية بعد أحدث احتجاج داعم للفلسطينيين

منذ ساعة واحدة
ضباط شرطة يعتقلون متظاهراً خلال مظاهرة حاشدة ضد حظر الحكومة البريطانية لمنظمة ”فلسطين أكشن“ في ميدان ترافالغار في لندن، بريطانيا، 4 أكتوبر 2025. رويترز

قالت الحكومة البريطانية اليوم الأحد إنه سيتم منح الشرطة صلاحيات لتقييد تكرار الاحتجاجات في نفس الموقع، وذلك بعد تنظيم مظاهرة داعمة للفلسطينيين في الآونة الأخيرة رغم طلبات إلغائها في أعقاب هجوم على كنيس يهودي.

وقالت وزارة الداخلية إن الصلاحيات الجديدة ستسمح لكبار أفراد الشرطة بالنظر في التأثير التراكمي للاحتجاجات السابقة على المجتمعات المحلية.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود “الحق في التظاهر هو حرية أساسية في بلدنا.. ومع ذلك، يجب الموازنة بين هذه الحرية وحرية جيرانهم في أن يعيشوا حياتهم دون خوف”.

وذكرت وزارة الداخلية أن من المقرر أن تراجع الوزيرة أيضا صلاحيات الشرطة الحالية لضمان تطبيقها بشكل مرض وثابت، بما في ذلك صلاحيات حظر الاحتجاجات بشكل مباشر.

وقالت شابانا “يمكن أن تؤدي الاحتجاجات الكبيرة والمتكررة إلى شعور قطاعات من بلدنا، لا سيما الطوائف الدينية، بعدم الأمان والترهيب والخوف من مغادرة منازلهم”.

وأضافت “هذا واضح بشكل خاص فيما يتعلق بالخوف الشديد داخل المجتمع اليهودي، والذي تم التعبير عنه لي في مناسبات عديدة في هذه الأيام القليلة الماضية الصعبة”.

وقُتل شخصان في مانشستر يوم الخميس في يوم الغفران، وهو أقدس يوم لليهود، وقتلت الشرطة المهاجم بالرصاص، وهو بريطاني من أصل سوري.

وأمس السبت، اعتقلت الشرطة ما يقرب من 500 شخص في وسط لندن في أحدث مظاهرة لدعم حركة ” فلسطيني أكشن”، وهي جماعة تم حظرها في يوليو تموز بعد أن اقتحم أعضاء منها قاعدة جوية وألحقوا أضرارا بطائرات عسكرية.

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد حث منظمي المظاهرة على إلغائها احتراما لحزن اليهود البريطانيين.

    المصدر :
  • رويترز

