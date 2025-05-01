صناعة العملات المشفرة تحط رحالها في دبي وسط انحسار حفاوة ترامب

منظر عام لمؤتمر توكن 2049 للعملات المشفرة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 أبريل 2025. رويترز

توافد مهتمون بالعملات المشفرة على دبي وتجمعوا تحت شمس الخليج الحارقة على أمل أن يتواصل بث حالة التفاؤل في القطاع على الرغم من مؤشرات على انحسار الحفاوة التي كانت أحاطت بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العملات المشفرة.

ومن بين المتحدثين في مؤتمر توكين 2049 الذي انطلق أمس الأربعاء ويختتم غدا الجمعة في المدينة الصحراوية رؤساء تنفيذيون في عدد من شركات التشفير الكبرى حول العالم ورئيس الأصول الرقمية في بلاك روك وجولدمان ساكس إلى جانب إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي الذي من المقرر أن يتحدث اليوم الخميس.

وبعد أن كان يوما متشككا في العملات المشفرة، تعهد الرئيس الأمريكي بدعم القطاع من خلال تخفيف القيود التنظيمية حتى أنه أطلق عملته المشفرة الخاصة، في تحول شهدته الصناعة بعد انهيار سلسلة من شركات العملات المشفرة عام 2022.

وقفزت أسعار العملات المشفرة إلى مستويات قياسية بعد فوزه في الانتخابات، لكنها انخفضت هذا العام. وتراجعت بتكوين بنحو 12 بالمئة عن ذروتها وسط تأثر المعنويات بالحرب التجارية العالمية ومخاوف أثارتها وتيرة الإجراءات التنظيمية الداعمة للعملات المشفرة في عهد ترامب التي جاءت أبطأ من المتوقع.

وتوافد الحضور على المؤتمر الذي يتوقع أن يصل عدد المشاركين فيه إلى حوالي 15 ألف شخص، على مكان الفعالية بينما جلس جملان دون اكتراث بالموسيقى الصاخبة في الخلفية.

وتباينت آراء الحضور حول تأثير ترامب على القطاع.

وقال ميكلوس فيزبريمي الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة بث مدمجة مع تكنولوجيا ويب3 “على المدى الطويل، سيكون الوضع جيدا للعملات المشفرة، لكن في الواقع الأمر يعتمد على انتعاش الاقتصاد العالمي”.

وأضاف “أعتقد أنه بمجرد أن تبدأ الدول في الشعور بتأثير الرسوم الجمركية، سيكون هناك الكثير من المعاناة وقد تنتظرنا أوقات عصيبة”.

ومع ذلك، استهل القطاع العام ببداية قوية مستفيدا من تدفق الأموال.

وأظهرت بيانات شركة بيتش بوك للأبحاث والبيانات الاقتصادية أن إجمالي استثمارات رأس المال المغامر العالمي في شركات العملات المشفرة بلغ 5.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، مسجلا أفضل ربع سنوي لها منذ منتصف عام 2022.

وقال هربرت ر. سيم، أحد الحضور، مرتديا سترة تحمل شعار بتكوين، إن التنبؤ بتأثير سياسات ترامب على قطاع العملات المشفرة كان صعبا للغاية، “ولكن حتى الآن… (التقدم) يقتصر على الجانب التنظيمي”.

وأضاف “الأمور تتحسن في الولايات المتحدة”.

مركز للعملات المشفرة

تبرز الإمارات بسرعة مركزا رئيسيا لشركات العملات المشفرة، إذ تعمل عدد منها على تأسيس أعمالها أو تسعى للتوسع.

وأعلنت بينانس، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، في مارس آذار أن مجموعة إم.جي.إكس الاستثمارية المدعومة من أبوظبي استثمرت فيها ملياري دولار في العملات المشفرة، مما عزز علاقاتها مع الإمارات.

ورحب الجمهور بمؤسس المنصة تشانغبينغ تشاو، الذي قضى العام الماضي أربعة أشهر في السجن بعد إقراره بانتهاك قوانين الولايات المتحدة لمكافحة غسل الأموال، بحفاوة على المنصة الرئيسية.

وتنحى تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية، لكنه لا يزال مساهما رئيسيا.

وتواصل السلطات الإماراتية الترويج لتبني العملات المشفرة.

وقال إريك ترامب إن مشتري الشقق في برج جديد يجري التخطيط له في دبي، أطلقته مؤسسة ترامب هذا الأسبوع بالتعاون مع شركة تطوير عقاري فاخرة، سيتمكنون من الدفع باستخدام بتكوين.

وأطلق بنك الإمارات دبي الوطني في الآونة الأخيرة خدمات تداول العملات المشفرة من خلال الذراع الرقمي له وهي منصة ليف. بينما يخطط مركز دبي للسلع المتعددة، وهي إحدى أكبر المناطق الحرة في المدينة، والتي تعمل بها أكثر من 600 شركة متخصصة في العملات المشفرة، لافتتاح “برج العملات المشفرة” في أوائل عام 2027 لاستضافة المزيد من الشركات.

وقال أندريه ليسينفيلد، أحد الحضور الوافدين من ألمانيا “أصبحت ممارسة الأعمال أسهل بكثير هنا”، مشيرا إلى دبي.