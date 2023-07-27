صندوق الاستثمارات العامة السعودي يؤسس شركة للاستثمار السياحي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي (الخميس 27-7-2023) عن تأسيس شركة (أسفار) للاستثمار السياحي التي ستركز على الاستثمار في مشروعات بالقطاع السياحي.

وقال الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الشركة الجديدة تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشاريع السياحية بمختلف مدن المملكة، والعمل على تطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية، إلى جانب الاستثمار في منظومة السياحة المحلية.

وستعمل “أسفار” على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين والموردين المحليين، إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في تطوير المشاريع والوجهات السياحية.

وذكر البيان أن الشركة ستدعم الهدف الوطني المتمثل في جذب 100 مليون زائر محلي ودولي سنويا بحلول 2030.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة، العديد من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع السياحة، ومن ضمنها شركة “عسير للاستثمار”، التي تهدف لتحويل عسير إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، وشركة “داون تاون السعودية”، التي تهدف إلى إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في أنحاء المملكة.

وتعمل المملكة على إطلاق إمكانات القطاع السياحي، وتعزيز الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، واستحداث العديد من فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.