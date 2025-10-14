صندوق النقد: اتفاق السلام في غزة يتيح فرصة لانتعاش اقتصادي دائم

فلسطينيون يمرون بجوار أنقاض المباني المدمرة، وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في مدينة غزة، 14 أكتوبر 2025. رويترز

قالت بيتيا كويفا-بروكس نائبة كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن اتفاق السلام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذي أنهي صراعا مسلحا في غزة على مدى عامين، يتيح فرصة لانتعاش اقتصادي دائم في المنطقة.

وأضافت كويفا-بروكس أن الصندوق على استعداد للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنعاش غزة والاقتصادات الإقليمية التي تأثرت بشدة بالصراع، بما في ذلك مصر والأردن.

وأفادت بأن الصندوق رفع بالفعل توقعاته الخاصة بمصر إلى نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي 4.3 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، بفضل انتعاش قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير النفطية.

وعوض هذان القطاعان الانخفاض في إيرادات قناة السويس التي تضررت من الصراع، لكنها المسؤولة توقعت ن تتعافى أنشطة القناة والتعدين في 2026.

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل حماس وإسرائيل لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته، إثر مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

ومن المقرر أن تبدأ بعد أيام مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، مع تمسك حماس بإنهاء تام لحرب الإبادة وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وعدم التخلي عن سلاح المقاومة للاحتلال.

وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت 67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.