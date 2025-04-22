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صندوق النقد الدولي: الصين تواجه ضغوطاً انكماشية بسبب الرسوم الأمريكية

منذ 34 دقيقة
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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قال بيير أوليفييه جورينشا كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الصين تواجه ضغوطا انكماشية قوية بسبب الرسوم الجمركية، لكنه أشار إلى أن الدعم المالي يساعدها في تعويض انخفاض النمو 1.3 نقطة مئوية جراء هذه الرسوم.

وذكر جورينشا أمام مؤتمر صحفي أن صندوق النقد توقع في الآونة الأخيرة نمو الاقتصاد الصيني أربعة بالمئة في 2025، لكنه أوضح أن هذا لا يشمل أحدث بيانات عن معدلات النمو في الربع الأول والتي تجاوزت التوقعات.

وأشار جورينشا إلى أن توقعات الصندوق لمعدل التضخم في الصين تقترب الآن من الصفر بسبب ضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط بسبب توقعات بتباطؤ النشاط الاقتصادي سيكون له تأثير عالمي على الانكماش، مما يُسهم في خفض معدل التضخم.

    المصدر :
  • رويترز

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