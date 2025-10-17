صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر انخفاض النمو وسط توترات تجارية وتحولات اقتصادية

حذرت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي من المخاطر الناجمة عن انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع الديون والأحداث المناخية المتطرفة، في ظل تفاقم التوترات التجارية والتحولات الكبرى في الأسواق العالمية والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار بيان رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية إلى أن هذه التغيرات تخلق تحديات وفرصًا، مع اختلاف أثر انخفاض التضخم بين الدول. وأكد البيان على أهمية استقلالية البنوك المركزية للحفاظ على مصداقية السياسات، ودعا إلى تعزيز مراقبة المخاطر المالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والمؤسسات المالية غير المصرفية والأصول الرقمية، مع الاستفادة من الابتكار المالي والتكنولوجي.