صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الثالثة لخطة إنقاذ سريلانكا البالغة 2.9 مليار دولار

وافق صندوق النقد الدولي يوم السبت على المراجعة الثالثة لخطة إنقاذ سريلانكا البالغة 2.9 مليار دولار أمريكي، لكنه حذر من أن اقتصاد جنوب آسيا لا يزال ضعيفًا.

وقال الصندوق في بيان له إنه سيفرج عن حوالي 333 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى حوالي 1.3 مليار دولار للدولة التي ضربتها الأزمة. وقال البنك إن علامات الانتعاش الاقتصادي آخذة في الظهور.

وقال صندوق النقد الدولي إن البلاد لا تزال بحاجة إلى استكمال إعادة هيكلة ديون حاملي السندات بقيمة 12.5 مليار دولار وإعادة صياغة ديون بقيمة 10 مليارات دولار مع الدائنين الثنائيين بما في ذلك اليابان والصين والهند للمضي قدمًا في البرنامج.

ساعدت خطة الإنقاذ التي حصل عليها صندوق النقد الدولي في مارس/آذار من العام الماضي على استقرار الأوضاع الاقتصادية بعد أن غرقت سريلانكا التي تعاني من ضائقة مالية في أسوأ أزمة مالية لها منذ أكثر من سبعة عقود في عام 2022.

وقال بيتر بروير، كبير مسؤولي بعثة صندوق النقد الدولي، في ختام زيارة وفد من الصندوق إلى العاصمة كولومبو إن الالتزام بمتطلبات الإيرادات الضريبية ومواصلة الإصلاحات في الشركات المملوكة للدولة سيظل أمرًا حاسمًا لتحقيق الفائض الأولي المستهدف البالغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.

وقال بروير: ”لقد التزمت السلطات بالبقاء ضمن حدود البرنامج“. وأضاف: ”لقد اتفقنا على حزمة لهم لتحقيق أولوياتهم وأهدافهم، وبمجرد تقديمها إلى البرلمان سيكون من الممكن بعد ذلك المضي قدمًا في عملية المراجعة الرابعة“.

قال رئيس سريلانكا الجديد، أنورا كومارا ديساناياكي، هذا الأسبوع، إنه من المتوقع أن يتم تقديم ميزانية مؤقتة إلى البرلمان في ديسمبر/كانون الأول. وهو يأمل في استكمال إعادة هيكلة الديون بحلول نهاية ديسمبر.

خلال الأزمة التي شهدتها سريلانكا، أدى النقص الحاد في الدولار إلى ارتفاع التضخم إلى 70%، وانخفاض عملتها إلى مستويات قياسية وانكماش اقتصادها بنسبة 7.3% خلال أسوأ التداعيات وبنسبة 2.3% العام الماضي. أما في الأشهر الأخيرة، فقد ارتفعت الروبية بنسبة 11.3% واختفى التضخم، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 0.8% الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الدولة الجزيرة بنسبة 4.4% هذا العام، وهي أول زيادة في ثلاث سنوات، وفقًا للبنك الدولي.