صورة.. أول طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" تصل إلى تل أبيب

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن وصول أول رحلة تجارية لشركة الطيران الوطنية المصرية، (مصر للطيران)،إلى مطار بن غوريون.

وأفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” بأنه “منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979 ، أنشأت مصر شركة “طيران سيناء” لخدمة الرحلات الجوية بين مصر وإسرائيل حصريا، لكن “مصر للطيران” لم تحدد موعدا لأي رحلة جوية إلى إسرائيل لأسباب سياسية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الطائرة وصلت في رحلة مباشرة من القاهرة، وتم استقبالها على المدرج بطائرات مائية احتفالية”.

وأشارت القناة، إلى أنه اعتبارًا من اليوم ستقوم الشركة بتشغيل أربع رحلات أسبوعيًا بين مطار بن غوريون والقاهرة.

وكانت وزارة الخارجية الاسرائيليةـ قد أكدت على بدء شركة مصر للطيران بتسيير رحلات جوية بين تل أبيب والقاهرة بمعدل 4 رحلات أسبوعية.

وقال المتحدث العام باسم وزارة الخارجية، ليئور حياط، في مقابلة مع “الحرة”، إنه سيتم إبلاغ بلاده نهائيا خلال الأيام القادمة عن موعد بدء هذه الرحلات، مؤكدا أن اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر يعد حجرا أساسيا في اتفاقيات التطبيع في المنطقة.