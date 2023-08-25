صورة.. أول منشور لـ ترامب على منصة "إكس"

بعد غياب طويل عن المنصة عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، المعروف سابقا باسم تويتر، يوم الخميس 24\8\2023 بمنشور يظهر صورة له من عملية احتجازه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا في وقت سابق من يوم الخميس.

والمنشور الذي يدعو إلى التبرعات هو أول تواصل مباشر مع الجمهور على المنصة التي حظرته بعد هجوم مناصرين له في السادس من يناير\كانون الثاني 2021 على الكونغرس.

وفي 19 نوفمبر\تشرين الثاني، غيرت المنصة موقفها ذلك في عهد الملياردير إيلون ماسك، الذي يصف نفسه بأنه “مؤيد لحرية التعبير” والذي اشترى تويتر في الثاني من أكتوبر\تشرين الأول.

ونشر ترامب، الذي كان لديه أكثر من 88 مليون متابع عندما حظره تويتر، صورة يوم الخميس 24\8\2023 مع عبارة “تدخل في الانتخابات! لا تستسلم أبدا!”

أوقف تويتر حساب ترامب في يناير\كانون الثاني 2021، مشيرا إلى خطر المزيد من التحريض على العنف بعد اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.

فقد كان يستخدم تويتر ومنصات تواصل اجتماعي أخرى للزعم أن هزيمته في انتخابات 2020 كانت بسبب تزوير أصوات الناخبين على نطاق واسع ولمشاركة نظريات المؤامرة الأخرى.

وفي 15 نوفمبر\تشرين الثاني، بدأ ترامب محاولته لاستعادة البيت الأبيض في 2024.