صورة.. الأمن السوري يلقي القبض على مسؤول التحقيقات في سجن صيدنايا السابق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، القبض على رئيس قسم التحقيق السابق في سجن صيدنايا، في استمرار لملاحقة المسؤولين في النظام السوري السابق، والمتورطين في انتهاكات ضد المدنيين

وأوضحت في بيان، اليوم الأربعاء، أن إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية، تمكنت عقب عملية أمنية، من إلقاء القبض على العميد سالم داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية.

كما أشارت إلى أن العميد السابق متورط في ارتكاب جرائم حرب، مضيفة أنه جرى تحويله أصولاً إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وفق ما نقلت وكالة سانا.

وكان داغستاني شغل عدة مناصب حساسة في سوريا، أبرزها رئيس قسم التحقيق في سجن صيدنايا، ورئيس اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية، حيث لعب دوراً محورياً في تنفيذ ما يُعرف بملف المصالحات.