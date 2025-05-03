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صورة.. ترامب يظهر بلباس البابا بعد تصريحه المثير: "أرغب أن أكون البابا"

منذ 39 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

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نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وهو يرتدي لباس “بابا الفاتيكان”.

وجاء نشر الصورة مساء الجمعة، منفردة دون أي تعليق في حسابه على موقع “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي.

ترامب يظهر بلباس البابا

ترامب يظهر بلباس البابا

ويظهر ترامب مرتديا رداء بابويا أبيضا في الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وانتشرت الصورة سريعا على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها في الساعة 22:30 بتوقيت واشنطن. وبعد نصف ساعة، تمت مشاركة الصورة نفسها على حساب “إكس” الرسمي للبيت الأبيض.

وكان ترامب أثار جدلا يوم الأربعاء الماضي عندما قال مازحا حول توقعاته للبابا الجديد خلفا للبابا فرانشيسكو الذي أُعلن عن وفاته الأسبوع الماضي: “أرغب في أن أصبح البابا، سيكون هذا خياري الأول”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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