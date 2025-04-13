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صورة.. شاهد رئيسي على فظائع النظام السوري المخلوع يكشف هويته

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2025 8:20 مساءً
اكتشاف مقابر جماعية بمواقع مختلفة في سوريا

اكتشاف مقابر جماعية بمواقع مختلفة في سوريا

سانا
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كشف “حفار القبور”، الذي ساهمت شهاداته أمام الكونغرس الأمريكي إلى جانب الصور المسربة من “قيصر” (فريد المذهان) في فضح جرائم النظام السابق للعالم، عن هويته لأول مرة، وهو محمد عفيف نايفة.

وعرّف “حفار القبور” عن نفسه في مداخلة أمام المؤتمر العربي المنعقد في جامعة “هارفارد” الأمريكية، باسم “محمد عفيف نايفة” من سكان مدينة دمشق، وتحدث عن شهاداته التي قدمها أمام الكونغرس الأمريكي، و”محكمة جرائم الحرب في سوريا” في ألمانيا، وأسهمت بفضح الجرائم التي ارتكبها النظام البائد بحق المعتقلين، بما في ذلك إلقاء آلاف الجثث في مقابر جماعية، بينها أطفال عذبوا حتى الموت.

“حفار القبور” يكشف هويته (محمد عفيف نايفة) - سانا

“حفار القبور” يكشف هويته (محمد عفيف نايفة) – سانا

ودعا “نايفة” إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، والتي ساهمت شهاداته بفرضها على النظام البائد بسبب جرائمه، مشيراً إلى أن الشعب السوري لا يزال يعاني هذه العقوبات، رغم انقضاء 4 أشهر على سقوط النظام، كما أكد ضرورة تقديم كل مرتكبي الجرائم بحق السوريين إلى القضاء لينالوا جزاءهم.

وكان “نايفة” يتولى مهمة دفن ضحايا التعذيب في مقابر جماعية بين عامي2011 و2018، قبل أن يتمكن لاحقاً من مغادرة سوريا، حيث تحدث في شهاداته أمام الكونغرس الأمريكي والمحاكم عن شاحنات تأتي مرتين أسبوعياً من الأفرع الأمنية والمستشفيات العسكرية، تحمل كل واحدة بين 300 و 600 جثة لأشخاص تعرضوا للتعذيب حتى الموت من بينهم أطفال، تمهيداً لدفنها في مقابر جماعية.

وساهمت شهادات “حفار القبور” مع آلاف الصور التي سربها “قيصر” (المساعد أول فريد المذهان) رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق، في إيصال فظائع النظام البائد بحق السوريين الذي ثاروا ضد نظامه إلى العالم أجمع، قبل أن تتمكن ثورة الشعب السوري من إسقاط هذا النظام الوحشي، وإنهاء أسوأ حقبة سوداء في تاريخ سوريا.

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