الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صورة صادمة توثّق قوّة الزّلزال المدّمر... شقوق تقسم الجبل لقسمين

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 20 - فبراير - 2023 7:46 صباحًا
من دمار الزلزال في تركيا

من دمار الزلزال في تركيا

A A A
طباعة المقال

تتكشف يومًا بعد يوم الآثار المدمرة للزلزالين اللذين ضربا جنوبي تركيا وأسفر عن مصرع أكثر من 41 ألفا.

وأشار تقرير لصحيفة “حرييت” التركية إلى تسبب الزلزال الذي كان مركزه كهرمان مرعش بشقوق عميقة على جبل في منطقة أكشاداغ في ملاطية.

وتسبب الزلزال في تدمير العديد من المنازل والمباني في أكشاداغ، كما قسّم الجبل في منطقة أكتيب، المعروف باسم “دير روك”، إلى قسمين.

ووفق الصحيفة التركية، فقد أصيب المواطنون الذين زاروا المنطقة بالذهول من المشهد الذي رأوه، حيث تقسّم الجبل بشكل عرضي بفعل الزلزال المدمر.

ونقلت “حرييت” عن ظافر جاهد ليفينتوغلو، أحد سكان المنطقة، قوله إنه صعد إلى المنطقة الجبلية من خلال تتبع الشقوق خلف المنازل المدمرة، حيث شاهدوا شقوقا تقسم الجبل لقسمين تمتد لـ3 كيلومترات تقريباً.

    المزيد من أخبار العالم

    اتفاق الحبوب برعياة تركية وأممية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زعماء روسيا وتركيا قد يناقشون اتفاق حبوب البحر الأسود قريبا
    الدولار
    ارتفاع الدولار مدعوما بسلسلة قوية من البيانات الاقتصادية الأمريكية
    الذهب
    هبوط أسعار الذهب جراء ارتفاع الدولار

    الأكثر قراءة

    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    رياض سلامة "بقّ البحصة".. هذا سبب ارتفاع الدولار!
    حسن نصرالله
    انت سيد الانهيارات.. ارحل يا حسن!
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء؟