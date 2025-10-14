الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
صورة على غلاف مجلة تغضب ترامب.. فما السبب؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء على غلاف مجلة “تايم” التي أشادت بـ”انتصاره” عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، لكنه أعرب عن استيائه لأن الصورة “أخفت شعره”.

فقد بيّن غلاف المجلة الأميركية الشهيرة الرئيس الأميركي بصورة ملتقطة من زاوية قريبة ومنخفضة، مع هالة بيضاء خفيفة فوق رأسه.

لكن هذه الصورة لم ترق للرئيس الذي يهتم كثيرا بصورته العامة.

وقال ترامب عبر صفحته على منصة “تروث سوشيال” إن “مجلة تايم كتبت مقالا جيدا عني، لكنّ الصورة قد تكون الأسوأ على الإطلاق”.

وأضاف: “لقد أخفوا شعري، ثم أضافوا شيئا فوق رأسي بدا وكأنه تاج عائم ولكنه صغير جدا. يا له من أمر غريب حقا”.

وتابع ترامب “لم أحبب يوما أن يتم تصويري من زوايا منخفضة، لكن هذه الصورة سيئة للغاية وتستحق الانتقاد. ماذا يفعلون، ولماذا”.

وصفق نواب الكنيست، الإثنين، طويلا لدونالد ترامب الذي حظي بإشادات خلال قمة دولية حول غزة في مدينة الشرم الشيخ المصرية عقب إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

