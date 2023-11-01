صورة لجنود إسرائيليين تجتاح مواقع التواصل.. إليكم السبب

وسط الحرب والقتال ومع إعلان يوم أمس الثلاثاء 31\10\2023، جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملياته البرية على قطاع غزة، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالت إنها لأسرى إسرائيليين وقعوا في قبضة حماس.

ويظهر في الصورة أشخاص بزي عسكري داخل ما يبدو أنه نفق. وقال الناشرون إنهم جنود إسرائيليون في قبضة حماس، وفق فرانس برس.

إلا أن هذا الادعاء خطأ، والصورة المتداولة لا شأن لها بالمعارك الدائرة في قطاع غزة.

فقد أرشد البحث عنها منشورة على موقع إخباري إسرائيلي في 13 أكتوبر 2013، ما ينفي أن تكون حديثة.

ونُشرت الصورة آنذاك إلى جانب صور أخرى تظهر اكتشاف الجيش الإسرائيلي نفقاً حفرته حماس على الحدود مع إسرائيل.

وأعلنت إسرائيل حينها وقف عمليات تسليم قطاع غزة مواد البناء، على إثر اكتشاف النفق.