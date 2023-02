صورٌ فضائيّة.. شاهد كيف أحدث زلزال تركيا تغييرًا في شكل الأرض

لا يزال العالم يرصد هول الكارثة التي خلّفها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فإضافة إلى الصور التي رصدتها كاميرات الهواتف ووسائل الإعلام، نشر باحث متخصص في شؤون الكوارث صورًا فضائية أظهرت كيف أحدث الزلزال العنيف تغييرًا في شكل الأرض في تركيا.

فقد نشر الباحث أندريس شيفا، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا فضائية عدة تظهر مناطق في تركيا قبل وبعد الزلزال، ليوضح الفرق الذي أحدثته الهزة الكارثية.

كما غرد معلقًا على صورتين في منطقة نورداغي في ولاية غازي عنتاب، إحدى أكثر المناطق تضررًا في جنوب تركيا بأنهما يظهران تمزقًا واضحًا في الأرض.

وجمع الباحث الألماني الصور الفضائية معتمدًا على شركة “ماكسار” الفضائية ومحرك البحث “غوغل” لشرح الفكرة.

وقارن صورًا أخرى التقطت كذلك في منطقة نورداغي، حيث بدا الانحراف نحو اليمين، ولفت الباحث إلى الصوامع المنهارة في تلك الجهة، إذ بدا ركامها متداعيًا على جوارها.

clearly visible fault rupture from the #Turkey #earthquake #deprem near #Nurdagi

Should be about 3-4m of horizontal displacement

image from google-earth and maxar pic.twitter.com/DXukm3eWdN

— Andreas Schäfer (@DrAndreasS) February 9, 2023