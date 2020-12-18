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صور أقمار صناعية تفضح عمليات بناء بمنشأة نووية إيرانية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2020 9:35 صباحًا
صورة بالقمر الصناعي

صورة بالقمر الصناعي

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امعان ايران بالاستمرار قدما في برنامجها النووي بشكل سري مستمر، وقد أظهرت صور أقمار صناعية، حصلت عليها “أسوشيتد برس”، الجمعة، قيام إيران بالبناء في موقعها النووي تحت الأرض في “فوردو” وسط توترات مع الولايات المتحدة.

ولم تعترف إيران علانية بأي أبنية جديدة في منشأة “فوردو”، التي جاء اكتشافها من قبل الغرب في عام 2009 في جولة سابقة من سياسة حافة الهاوية قبل أن تبرم القوى العالمية الاتفاق النووي لعام 2015 مع طهران.

وفي حين أن الغرض من البناء لا يزال غير واضح، فمن المحتمل أن يثير أي عمل في فوردو قلقًا جديدًا في الأيام الأخيرة لإدارة دونالد ترمب قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وبالفعل، تبني إيران في منشأتها النووية في “نطنز” بعد انفجار غامض في يوليو هناك وصفته طهران بأنه هجوم تخريبي.

صورة بالقمر الصناعي

صورة بالقمر الصناعي

وقال جيفري لويس، الخبير في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، والذي يدرس إيران، إن “أي تغييرات في هذا الموقع ستتم مراقبته بعناية باعتبارها علامة على توجه البرنامج النووي الإيراني”.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق، كما لم ترد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي يوجد مفتشوها في إيران كجزء من الاتفاق النووي، على الفور على طلب للتعليق.

وبدأ البناء في موقع “فوردو” في أواخر ايلول. وتظهر صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها وكالة “أسوشيتد برس” من شركة “ماكسار تكنولوجيز”، أن البناء يجري في الركن الشمالي الغربي من الموقع، بالقرب من مدينة قم الشيعية المقدسة على بعد حوالي 90 كيلومترًا (55 ميلًا) جنوب غرب طهران.

وتظهر صورة بالقمر الصناعي في 11 كانون الاول، ما يبدو أنه أساس محفور لمبنى به عشرات الأعمدة. ويمكن استخدام هذه الأعمدة في البناء لدعم المباني في مناطق الزلزال، وذلك بحسب “العربية”.

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