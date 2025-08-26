صور أقمار صناعية تكشف استعداد الصين لعرض عسكري بصواريخ نووية فرط-صوتية

أظهرت صور الأقمار الصناعية هذا الشهر عن استعدادات واسعة النطاق في ضواحي بكين لعرض عسكري ضخم في الثالث من سبتمبر، بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

تُظهر الصور أسلحة متطورة، بعضها قادر على بلوغ الأراضي الأميركية، مما يعكس رغبة بكين في استعراض قوتها العسكرية داخليًا وخارجيًا، وفقًا لشبكة “بلومبيرغ” الأميركية.

الصور، التي التقطتها شركة “إيرباص” الفضائية في 9 أغسطس، أظهرت تشكيلات لآليات مدرعة، وأنظمة دفاع جوي، ومدفعية ذاتية الحركة، وقاذفات صواريخ متعددة. اللافت للنظر كان وجود منصات لصواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز DF-41، والتي تشير تقارير دفاعية إلى قدرتها على حمل رؤوس نووية متعددة والانطلاق لمسافة تصل إلى 15 ألف كيلومتر، مما يجعلها قادرة نظريًا على ضرب أهداف داخل الولايات المتحدة.

وأشار محللو “Open Nuclear Network” في فيينا إلى أن الصور تتضمن مؤشرات على وجود الصاروخ الأسرع من الصوت DF-100، وهو سلاح استراتيجي يعزز قدرات الردع الصينية.

وتداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا يُعتقد أنها لصواريخ فرط-صوتية مضادة للسفن، مما يعكس رغبة الصين في إبراز قدرات الردع البحري في مواجهة النفوذ الأميركي في المحيطين الهندي والهادئ.

ويُتوقع أن يتضمن العرض نماذج من الطائرات المسيّرة القتالية، التي أصبحت جزءًا محوريًا من استراتيجيات الحرب الحديثة.

العرض، الذي سيترأسه الرئيس شي جين بينغ في ميدان “قربانمن” (تيان آن من)، يحمل رسائل ردع موجهة إلى الخصوم. قد يكون الهدف أيضًا الترويج للأسلحة الصينية في أسواق السلاح الدولية، حيث تتنافس بكين على حصص أكبر في سوق الدفاع العالمي.

وقال تيانران شو، كبير المحللين في الشبكة النووية المفتوحة: “طورت الصين مجموعة واسعة من الصواريخ المضادة للسفن، تتضمن تقنية تفوق سرعة الصوت، بهدف التغلب على الدفاعات البحرية الأميركية في غرب المحيط الهادئ”. وأشار إلى تركيز الجيش الصيني على الأنظمة غير المأهولة، والضربات الدقيقة، وقدرات القتال عالية التقنية، واصفًا إياها بأنها استعداد “لنزاع شديد الشدة”.

يأتي الحدث قبل أيام قليلة من قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي سيشارك فيها قادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مما يضفي بُعدًا جيوسياسيًا إضافيًا على استعراض القوة.