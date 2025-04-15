صور.. أمير قطر يستقبل الرئيس السوري فور وصوله الدوحة بأول زيارة رسمية له

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع فور وصوله الى مطار حمد الدولي بالدوحة

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، الرئيس السوري أحمد الشرع فور وصوله الدوحة في أول زيارة رسمية يجريها للبلاد منذ توليه مهام منصبه.

وكتبت وكالة “قنا” القطرية: “تقدم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، مستقبلي أخيه الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، اليوم، في زيارة رسمية للبلاد”.

وأضافت: “كما كان في استقبال فخامته والوفد المرافق، عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، ومحمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية”.

كما أفادت وكالة أنباء “سانا” السورية على حسابها الرسمي بمنصة إكس، بوصول الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني إلى الدوحة، مشيرة إلى استقبال الأمير تميم لهم.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر منصة “إكس”: “نرافق اليوم الرئيس أحمد الشرع في زيارته الرئاسية الأولى إلى قطر، الدولة التي وقفت مع السوريين منذ البداية ولم تتخلَّ عنهم”.

وتأتي هذه الزيارة بعد عودة الشرع مؤخراً من زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، ترأس خلالها وفداً سورياً التقى برئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقد وصفت الأوساط الإماراتية تلك الزيارة بأنها “ناجحة بكل المقاييس”.

وكان الرئيس الشرع التقى خلال مشاركته في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” الذي اختتم أعماله في 13 أبريل الجاري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وأكد الأخير دعم قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها نحو الأمن والاستقرار.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي وآخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى دعم قطر لسوريا في مجال الطاقة ومواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك، وفق ما نقلت وسائل إعلام قطرية رسمية.

أول زعيم عربي يزور الشرع بعد تنصيبه رئيسا

وكان أمير قطر أول زعيم عربي يزور الشرع في دمشق بعد تنصيبه رئيسا لسوريا.

وخلال الزيارة جدّد أمير قطر موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وأشاد بـ”الجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على مقدرات الدولة وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري”.

وشدد على أن “دولة قطر ستواصل وقوفها مع الأشقاء السوريين لتحقيق أهدافهم التي ناضلوا من أجلها وصولا إلى دولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية، وينعم شعبها بالعيش الكريم”.