صور.. الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الإمارات

وصول رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والوفد المرافق له إلى مطار البطين في دولة الإمارات

وصل رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع والوفد المرافق له، اليوم الأحد، إلى مطار البطين في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق وكالة سانا الرسمية للأنباء.

وكان في استقبال الشرع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات. بحسب وكالة سانا.

ويرافق الشرع في زيارته وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي زار الإمارات في وقت سابق من العام.

وذكرت الوكالة “رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية السيد أسعد الشيباني يتوجهان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث العديد من القضايا المشتركة بين الدولتين”.

وزار الشرع السعودية في شهر شباط والتقى الشرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتناولت المباحثات القضايا السياسية والاقتصادية ومهّدت لتعزيز العلاقات بين البلدين.

والجمعة وصل الشرع، إلى تركيا حيث شارك في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وأجرى الشرع سلسلة لقاءات في أنطاليا والتقى برئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيسة جمهورية كوسوفو فيوسا عثماني.

كما اجتمع الشرع والشيباني على هامش المنتدى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان.