صور.. الشرطة الإسرائيلية تفرق مظاهرة للحريديم وتعتقل 4 أشخاص في تل أبيب

تصاعدت التوترات في منطقة شرق تل أبيب الكبرى اليوم الأحد بعد أن أغلق عشرات من الحريديم الشارع الرئيسي 4 احتجاجًا على قانون التجنيد، في تظاهرة لم تأتِ بالنتائج المرجوة ولكنها أثارت الجدل والاستياء في البلاد. وفق مراقبين، حيث شهد الشارع المزدحم لحظات من الازدحام الشديد بسبب هذه المظاهرة غير المعتادة.

وبالتزامن مع ذلك، قامت الشرطة الإسرائيلية بتفريق المتظاهرين واعتقلت 4 أشخاص خلال المظاهرة التي وقعت بالقرب من حي بني براك، في خطوة تهدف إلى استعادة النظام والتأكيد على سلطة القانون في البلاد، حيث وصفت التظاهرة بأنها “غير قانونية”.

من جانب آخر، أعرب وزير الدفاع بيني غانتس عن اعتقاده بأن مقترح التجنيد المطروح لن يلبي احتياجات إسرائيل والمؤسسة الأمنية، ما يزيد من حدة الجدل بشأن هذا القانون ويؤكد على الحاجة الملحة لإيجاد حلول شاملة ومتوازنة لهذه القضية المعقدة، حسب الصحف العبرية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد الجدل بين القضاء والحكومة الإسرائيلية بشأن قضية إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية، حيث يسعى البعض للمطالبة بتحديد قانوني يجبر هذه الفئة على الانضمام إلى الجيش، فيما يؤكد البعض الآخر على حقهم في الدراسة بدلاً من الخدمة العسكرية المعتادة وفقاً لمبادئهم الدينية والثقافية.

ومع استمرار التوترات في البلاد، يبقى السؤال حول مستقبل قانون التجنيد وإمكانية التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف المعنية بدون المساس بالمصالح الوطنية والأمنية لدولة إسرائيل.

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