الأحد 25 ذو القعدة 1445 ﻫ - 2 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صور.. الشرطة الإسرائيلية تفرق مظاهرة للحريديم وتعتقل 4 أشخاص في تل أبيب

منذ ساعة واحدة
اليهود الحريديم المتطرفون يحتجون على خطط التجنيد التي ناقشتها المحكمة العليا الإسرائيلية - رويترز

اليهود الحريديم المتطرفون يحتجون على خطط التجنيد التي ناقشتها المحكمة العليا الإسرائيلية - رويترز

A A A
طباعة المقال

تصاعدت التوترات في منطقة شرق تل أبيب الكبرى اليوم الأحد بعد أن أغلق عشرات من الحريديم الشارع الرئيسي 4 احتجاجًا على قانون التجنيد، في تظاهرة لم تأتِ بالنتائج المرجوة ولكنها أثارت الجدل والاستياء في البلاد. وفق مراقبين، حيث شهد الشارع المزدحم لحظات من الازدحام الشديد بسبب هذه المظاهرة غير المعتادة.

وبالتزامن مع ذلك، قامت الشرطة الإسرائيلية بتفريق المتظاهرين واعتقلت 4 أشخاص خلال المظاهرة التي وقعت بالقرب من حي بني براك، في خطوة تهدف إلى استعادة النظام والتأكيد على سلطة القانون في البلاد، حيث وصفت التظاهرة بأنها “غير قانونية”.

اليهود الحريديم المتطرفون يحتجون على خطط التجنيد التي ناقشتها المحكمة العليا الإسرائيلية - رويترز

اليهود الحريديم المتطرفون يحتجون على خطط التجنيد التي ناقشتها المحكمة العليا الإسرائيلية – رويترز

اليهود الحريديم المتطرفون يحتجون على خطط التجنيد التي ناقشتها المحكمة العليا الإسرائيلية - رويترز

اليهود الحريديم المتطرفون يحتجون على خطط التجنيد التي ناقشتها المحكمة العليا الإسرائيلية – رويترز

اليهود الحريديم المتطرفون يحتجون على خطط التجنيد التي ناقشتها المحكمة العليا الإسرائيلية - رويترز

اليهود الحريديم المتطرفون يحتجون على خطط التجنيد التي ناقشتها المحكمة العليا الإسرائيلية – رويترز

من جانب آخر، أعرب وزير الدفاع بيني غانتس عن اعتقاده بأن مقترح التجنيد المطروح لن يلبي احتياجات إسرائيل والمؤسسة الأمنية، ما يزيد من حدة الجدل بشأن هذا القانون ويؤكد على الحاجة الملحة لإيجاد حلول شاملة ومتوازنة لهذه القضية المعقدة، حسب الصحف العبرية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد الجدل بين القضاء والحكومة الإسرائيلية بشأن قضية إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية، حيث يسعى البعض للمطالبة بتحديد قانوني يجبر هذه الفئة على الانضمام إلى الجيش، فيما يؤكد البعض الآخر على حقهم في الدراسة بدلاً من الخدمة العسكرية المعتادة وفقاً لمبادئهم الدينية والثقافية.

ومع استمرار التوترات في البلاد، يبقى السؤال حول مستقبل قانون التجنيد وإمكانية التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف المعنية بدون المساس بالمصالح الوطنية والأمنية لدولة إسرائيل.

للمزيد اقرأ:

توترات بين القضاء والحكومة الإسرائيلية بسبب قضية إعفاء اليهود الحريديم من الجيش

 

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من أخبار العالم

الوزيران الإسرائيليان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير
غزة تحت النار
هل تشكل تهديدات بن غفير وسموتريتش لنتنياهو خطراً على استقرار الحكومة؟
اليهود الحريديم المتطرفون يحتجون على خطط التجنيد التي ناقشتها المحكمة العليا الإسرائيلية - رويترز
بسبب التجنيد.. هل تواجه إسرائيل "هجرة جماعية" للأطباء؟
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
متأثراً بصدمة غزة.. جندي احتياط يلقي قنبلة على منشأة لوزارة الدفاع الإسرائيلية

الأكثر قراءة

الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
أرقام لم يشهدها لبنان من قبل.. التحويلات المالية تتجاوز الـ 20 مليار دولار
الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح
تعرف على ولي عهد الكويت الجديد
وزير الإتصالات جوني القرم
وزير الاتصالات يكشف عدد المشتركين السوريين بخدمات "تاتش وألفا"