صور.. ترامب يهاجم سيناتوراً ديمقراطياً ضغط لإعادة مهاجر تتهمه واشنطن بالإجرام

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، السيناتور كريس فان هولين بـ”الأحمق” بسبب سفره إلى السلفادور للقاء كيلمار أبريغو غارسيا، وهو مهاجر سلفادوري رُحّل مؤخراً من الولايات المتحدة وسط اتهامات بانتمائه لعصابة “إم. إس. 13” MS-13.

وكتب ترامب يوم الجمعة على موقع “تروث سوشيال”: “بدا السيناتور كريس فان هولين من ماريلاند أحمق أمس وهو يقف في السلفادور متوسلاً لفت انتباه وسائل الإعلام الكاذبة، أو أي جهة أخرى”.

وفي منشور آخر، نشر ترامب صورة يد عليها وشم لعصابة “إم. إس. 13″، وكتب: “هذه هي يد الرجل الذي يشعر الديمقراطيون أنه يجب إعادته إلى الولايات المتحدة، لأنه شخص جيد وبريء”.

وتابع: “قالوا إنه ليس عضواً في MS-13، على الرغم من أنه حصل على وشم MS-13 على أصابعه، ووجدت محكمتان محترمتان للغاية أنه عضو في MS-13، وضرب زوجته، وما إلى ذلك. لقد تم انتخابي لإخراج الأشخاص السيئين من الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى. يجب أن يسمح لي بالقيام بعملي وبأن أجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”.

وكان هولين قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس، صورة له مع أبريغو غارسيا، وذلك بعد سفره إلى السلفادور للضغط من أجل إطلاق سراح المهاجر.

وصرح ترامب والرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي، خلال لقائهما في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأنهما لا ينويان إعادة أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة، حتى بعد أن دعت المحكمة العليا الأميركية الإدارة إلى “تسهيل” عودته.

وتزعم الإدارة الأميركية أن أبريغو غارسيا، وهو مواطن سلفادوري كان يعيش في ماريلاند، على صلة بعصابة MS-13. إلا أن محاميه يقولون إن الحكومة لم تُقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء، ويُصرّون على أن أبريغو غارسيا لم يدن قط بأي جرائم تتعلق بنشاط العصابات.