صور.. مظاهرة في "مالمو" السويدية ضد جرائم النظام الايراني

تتواصل المظاهرات التضامنيه مع المتظاهرين الإيرانيين في أنحاء عديدة من العالم، وشهدت مدينة مالمو السويدية مظاهرة ضد النظام الايراني والتنديد بالعنف والقتل ضد المتظاهرين السلميين في ايران وتطالب بإسقاط النظام.

تواصل الاحتجاجات

وتتواصل في معظم المدن الإيرانية، الاحتجاجات المنددة بوفاة الشابة أميني، وأفاد ناشطون بسقوط المزيد من القتلى.

وردد المحتجون شعارات ضد النظام والمرشد الأعلى علي خامنئي وشرطة الأخلاق، وأظهر مقطع مصور متظاهرين يشوهون أو يحرقون صورا لخامنئي، في تصرفات وصفتها وكالة الصحافة الفرنسية بالنادرة في إيران.

واعتقلت أميني في طهران يوم 13 سبتمبر/ أيلول بسبب ارتدائها “ملابس غير لائقة”، حسب تقدير الشرطة الدينية، وتوفيت بعد ثلاثة أيام، ما أشعل فتيل مظاهرات ضد النظام السياسي الديني في إيران.

وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن مئات الأشخاص لقوا حتفهم وأصيب المئات، وتم اعتقال الآلاف في حملة قمع شنتها قوات الأمن على الاحتجاجات.