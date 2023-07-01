صور من شوارع فرنسا.. مشاهد مروعة لعمليات سلب وحرق جراء الاحتجاجات

لاتزال الاحتجاجات مستمرة في العاصمة الفرنسية، بحيث ارتفعت حدة المواجهات في عدد من المدن المنددة بمقتل مراهق فرنسي على يد ضابط شرطة فرنسي.

وأشعل المتظاهرون بفرنسا النار في الحافلات، ونحو 1900 سيارة وصناديق القمامة ومحطات النقل العام وعدد من المحال، كما أقدم بعضهم على نهب وسلب محلات تجارية ومصارف في مختلف أنحاء فرنسا.

وأعلنت الشرطة الفرنسية، السبت، عن توقيف 994 شخصا عبر التراب الفرنسي الليلة الماضية، فيما عاد الهدوء الحذر إلى ضاحية نانتير التي تستعد لتشييع الفتى القتيل نائل، وذلك بعد مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة الفرنسية تم خلالها إحراق سيارات ومحال ومبان عديدة، وكذلك السطو على العديد من المتاجر.

وتزامنا، وصل لواء التدخل والبحث، وهو قوة أمنية خاصة في الشرطة، إلى ضاحية نانتير.

ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي وبعض المركبات في الشوارع، السبت، بعد تعرض مدن فرنسية لأعمال شغب لليلة الرابعة على التوالي بسبب مقتل مراهق برصاص فرد شرطة في إشارة مرورية.

المواجهات امتدت الليلة الماضية إلى مدينة غراس جنوب فرنسا حيث تجمع عشرات الشبان مسلحين بقُضبان حديدية.

من جهتها، شهدت مارسيليا عمليات نهب شملت مستودع أسلحة سُرقت منه بنادق صيد، ما دفع عُمدة المدينة لمناشدة السلطات الفرنسية إرسال قوات أمن إضافية لحفظ النظام العام ومواجهة أعمال العنف والسرقة.

بينما حطم متظاهر سيارة من طراز “أودي R8″، وتم تحطيم واجهة متجر وسرقة محتوياته في مدينة نايت، كما تعرض متجر زارا في مدينة ستراسبورغ للنهب.

كما انتشرت مشاهد لقيام بعض الأشخاص بتحطيم متاجر في مدينة مارسيليا، كما قام أشخاص يتحطيم زجاج مطعم “ماكدونالدز” في مدينة كريتيل.

كما حطم متظاهرون واجهة متجر “آبل” بمدينة ستراسبورغ شرق فرنسا وقاموا بنهب أجهزة إلكترونية.

وانتشرت مشاهد مروعة لمركبات محترقة بضاحية نانتير في باريس، ومقاطع فيديو لإحراق مبنى مقاطعة بيرسان بومون شمال فرنسا.

وناشد عمدة مارسيليا السلطات إرسال قوات إضافية بعد سرقة مستودع أسلحة.