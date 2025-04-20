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صور.. وصول أول باخرة قمح إلى اللاذقية في سوريا بعد الإطاحة بالأسد

منذ 43 دقيقة
وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية بعد تحرير سوريا - سانا

وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية بعد تحرير سوريا - سانا

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قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الأحد إن أول باخرة محملة بالقمح وصلت إلى ميناء اللاذقية منذ الإطاحة برئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد.

وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية بعد تحرير سوريا - سانا

وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية بعد تحرير سوريا – سانا

وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية بعد تحرير سوريا - سانا

وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية بعد تحرير سوريا – سانا

وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية بعد تحرير سوريا - سانا

وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية بعد تحرير سوريا – سانا

وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية بعد تحرير سوريا - سانا

وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية بعد تحرير سوريا – سانا

وأعلنت يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 فصائل المعارضة السورية عبر التلفزيون السوري، سقوط نظام الأسد، وقالت في بيان “لقد تم تحرير دمشق وسقوط نظام الأسد”.

وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسـكرية في سوريا حسين عبد الغني تولية “أحمد الشرع” برئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية يوم الأربعاء 29 يناير 2025.
وقال عبد الغني في بيان إعلان انتصار الثورة السورية: ” نعلن تولية السيد القائد “أحمد الشرع” رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.”

يذكر أن سوريا عانت كثيرا في حقبة الأسد وخاصة في السنوات الأخيرة التي سبقت سقوط نظامه من عدم القدرة على استيراد القمح ما تسبب بأزمات متعلقة بصناعة الخبز وارتفاع أسعاره في البلاد.

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