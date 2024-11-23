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ضبط شبكة دولية للاختراق الإلكتروني والاحتيال في مصر

منذ 24 دقيقة
العلم المصري

العلم المصري

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ضبطت السلطات المصرية شبكة دولية نشطت في الاختراق الإلكتروني وإنشاء منصات وهمية للاحتيال، نفذت عملياتها داخل وخارج مصر.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من القبض على شخص تخصص في إنشاء منصات تقدم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني، مستهدفًا الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل وخارج مصر.

وأنشأ المتهم منصات تتيح برامج ضارة مخصصة لسرقة بيانات الأفراد والمؤسسات، وخاصة التي تقدم خدمات مالية، إلى جانب إنشاء مواقع احتيالية مزيفة تباع للراغبين مقابل مبالغ مالية تُدفع بالعملات المشفرة لتجنب الرصد.

وأكدت تحريات الهيئة، أن هذه المنصات تُعد من الأكبر عالميًا في هذا المجال، وبلغت إجمالي تعاملاتها خلال عام 2024 مئات الآلاف من الدولارات.

وتمّ عرض المتهم على نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، وأصدرت قرارها بحبسه على ذمة التحقيقات.

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