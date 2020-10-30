ضحايا زلزال تركيا إلى ارتفاع… وجهود رجال الإنقاذ مستمرة

أضرار الزالزال الذي ضرب مدينة إزمير في تركيا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا واليونان، الجمعة، إلى 19 قتيلا على الأقل، بينهم 17 في تركيا، حسب رويترز.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن 17 شخصا لقوا حتفهم، أحدهم غرقا، بينما أصيب 709 أشخاص.

وفي جزيرة ساموس اليونانية، تم العثور على مراهقين، صبي وفتاة، ميتين في منطقة انهار فيها جدار.

ويواصل رجال الإنقاذ جهودهم أملا في العثور على ناجين بين أنقاض المباني المدمرة.

ووقع الزلزال على مقربة من مدينة إزمير الساحلية التركية البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المياه تجتاح شوارع إزمير بسبب ارتفاع أمواج بحر أيجة على ما يبدو.

وقال مرصد قنديلي التركي إن 21 هزة ارتدادية حدثت حتى الآن ومن المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية حتى 15 يوما.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنه تم تسجيل الزلزال على بعد 14 كلم قبالة بلدة نيون كارلوفاسيون على جزيرة ساموس اليونانية في بحر إيجه.

وفي أثينا أفاد التلفزيون اليوناني الرسمي عن موجات تسونامي صغيرة في جزيرة ساموس. وأظهرت المشاهد أن الزلزال تسبب في انهيار جدران العديد من المنازل وفيضان المياه في ميناء ساموس. وأكد خبير الزلزال إيفثيمس ليكاس أنه لا يمكن استبعاد حدوث تسونامي.