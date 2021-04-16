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ضحايا كورونا حول العالم نحو 3 ملايين شخص.. فمن هي الدولة الأكثر تضرراً؟

16 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2021 9:44 صباحًا
كورونا يواصل انتشاره حول العالم

كورونا يواصل انتشاره حول العالم

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أعلنت جامعة “جونز هوبكنز” في آخر إحصائياتها عن فيروس كورونا، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الوفيات حول العالم جراء تفشي الوباء إلى مليونين و985 ألف.

وأشارت الإحصائيات إلى تصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا حيث تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 565 ألف، فيما تم تسجيل نحو 32 إصابة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية حيث سجلت 366 حالة وفاة حتى الآن وأكثر من 13.7 ملايين إصابة.

وفي المكسيك حصد الوباء أرواح أكثر من 211 مليون شخص وتم تسجيل 2.3 ملايين إصابة، تليها الهند بأكثر من 173 مليون حالة وفاة ونحو 14.1 مليون إصابة.

وفي بريطانيا أكثر الدول الأوروبية جراء تفشي الوباء حصد الفيروس أرواح نحو 128 ألف إصابة، وبلغت حصيلة الإصابات 4.4 ملايين إصابة، تليها إيطاليا التي سجلت 116 ألف حالة وفاة وأكثر من 3.8 ملايين إصابة.

وفي روسيا التي تحتل المرتبة السابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا حصد فيروس كورونا ارواح أكثر من 104 آلاف شخص وتجاوزت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء 4.7 ملايين إصابة.

كذلك تجاوزت حصيلة الوفيات في فرنسا 100 ألف حالة وفاة، فيما تم تسجيل 5.2 مليون إصابة.

وفي ألمانيا حصد الوباء أرواح نحو 80 ألف شخص وتم تسجيل أكثر من 3.1 مليون إصابة، تليها إسبانيا حيث تم تسجيل 77 ألف حالة وفاة و3.4 ملايين إصابة.

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