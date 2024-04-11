ضربات جوية روسية تدمر محطة كهرباء رئيسية في أوكرانيا

قال مسؤولون إن صواريخ وطائرات مسيرة روسية دمرت محطة كهرباء كبيرة قرب كييف وأصابت منشآت كهرباء في عدة مناطق (الخميس 11-4-2024)، مما يزيد الضغط على منظومة الطاقة المنكوبة في الوقت الذي تقل فيه الدفاعات الجوية لأوكرانيا.

وذكر مسؤول كبير في الشركة التي تدير المحطة لرويترز إن الهجوم الكبير الذي وقع بعد مرور أكثر من عامين على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا دمر بالكامل محطة تريبيلسكا للطاقة الحرارية والتي تعمل بالفحم بالقرب من العاصمة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تيليجرام “نحتاج إلى دفاع جوي وغيره من الدعم الدفاعي، وليس نقاشات طويلة بلا جدوى”، وأدان الهجمات واصفا إياها بأنها “إرهابية”.

وكشف قائد سلاح الجو الأوكراني أن الدفاعات الجوية أسقطت 18 صاروخا و39 طائرة مسيرة. وذكر الجيش أن الهجوم استخدم في المجمل 82 صاروخا وطائرة مسيرة.

ومحطة الطاقة المدمرة خارج كييف هي ثالث وآخر منشأة تملكها شركة سنترنيرجو للطاقة المملوكة للدولة.

وفي واقعة أخرى، قال حاكم مدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون على الأقل في هجوم صاروخي روسي على المدينة اليوم الخميس.