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ضربات صاروخية روسية تلحق أضراراً بإمدادات الكهرباء بخاركيف

منذ ساعتين
صورة أرشيفية من مدينة خاركيف

صورة أرشيفية من مدينة خاركيف

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قال إيهور تيريخوف رئيس بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية إن نحو 15 انفجارا سمع صباح اليوم الجمعة 22\3\2024، ويبدو أن ضربات صاروخية روسية استهدفت إمدادات الكهرباء بالمدينة مما تسبب في انقطاع جزئي للتيار.

ولم يشر تيريخوف لسقوط ضحايا.

قال لي هوي مبعوث الصين الخاص لشؤون أوراسيا الجمعة، “إن روسيا وأوكرانيا تؤمنان بأن أزمتهما ستحل من خلال المحادثات رغم تمترس كل منهما خلف مواقفه ووجود خلافات كبيرة بينهما عندما يتعلق الأمر بمحادثات السلام”.

وقال إن روسيا عبرت عن التقدير لجهود الصين في جولتها الأخيرة من الدبلوماسية المكوكية إلى أوروبا، كما اعتبرتها أوكرانيا مهمة.

وعلى الرغم من الاختلافات في وجهات النظر حول محادثات السلام، قال المبعوث “إنهم جميعا ما زالوا يعتقدون أن هذه الأزمة سيتم حلها في نهاية المطاف” بتلك السبل.

وقال للصحفيين في مؤتمر حول زياراته الأخيرة إلى روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا وبولندا هذا الشهر “الجميع متفقون على أن الحرب ستنتهي في نهاية المطاف من خلال المفاوضات، وليس البنادق”.

وأضاف أن الصين ترغب في عقد مؤتمر دولي للسلام تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة على حد سواء. وتعتزم سويسرا استضافة مؤتمر للسلام هذا العام تقول موسكو إنه سيكون محكوما عليه بالفشل إذا لم تشارك فيه.

وقال المبعوث إن الصين تطرح اقتراحات لتسهيل وقف لإطلاق النار بهدف وحيد هو ضمان نجاح مؤتمر السلام.

    المصدر :
  • رويترز

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