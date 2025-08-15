الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ضربة أوكرانية لميناء روسي.. استهداف سفينة محملة بذخيرة إيرانية

منذ 37 دقيقة
الجيش الأوكراني يطلق صواريخ من راجمة على خط المواجهة في منطقة خاركيف مع استمرار الهجوم الروسي

الجيش الأوكراني يطلق صواريخ من راجمة على خط المواجهة في منطقة خاركيف مع استمرار الهجوم الروسي

A A A
طباعة المقال

قال الجيش الأوكراني إنه استهدف ميناء أوليا في منطقة أستراخان الروسية أمس الخميس، مضيفا أنه أصاب سفينة محملة بمكونات طائرات مسيرة وذخيرة من إيران.

وذكر الجيش الأوكراني في بيان اليوم الجمعة أن روسيا تستخدم الميناء مركزا لوجستيا مهما لاستلام البضائع العسكرية من إيران.

يذكر أن روسيا شنت غزوا شاملا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، وتسيطر على خمس البلاد تقريبا. وتقول إن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا تابعة لها، على الرغم من أنها لا تسيطر إلا على نحو 70 بالمئة من المناطق الثلاث الأخيرة.

وسيطرت روسيا أيضا على جيوب من الأراضي في منطقتي سومي وخاركيف، وأعلنت في الأسابيع الماضية السيطرة على قرى بمنطقة دنيبروبيتروفسك. وتقول أوكرانيا إنها تسيطر على جزء من منطقة كورسك في غرب روسيا.

يذكر أن موسكو تطالب بأن تتخلى كييف رسميا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلا عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّها الكرملين بقرار أحادي سنة 2014.

بالإضافة إلى ذلك، تشترط موسكو أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

في المقابل، تعتبر كييف هذه الشروط غير مقبولة، وتطالب بسحب القوات الروسية وبضمانات أمنية غربية، من بينها مواصلة تسلم أسلحة ونشر كتيبة أوروبية على أراضيها.

إلا أن أوكرانيا فضلا عن الأوروبيين يقرون بأن استعادة أراض سيطرت عليها روسيا لن تحصل بالوسائل القتالية بل بالوسائل الدبلوماسية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. رويترز
حرب إسرائيل وإيران
خبراء: موقف بزشكيان الإيجابي من "ممر زنغزور" مناورة لتخفيف التوترات
خروج مسيرات لمساندة غزة بالضفة
غزة تحت القصف
حماس تدعو إلى "جمعة غضب" نصرة لغزة ورفضاً لمخططات الضم والاستيطان
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بوتين يشيد بالجهود الأمريكية: واشنطن تعمل بصدق لإنهاء الأزمة الأوكرانية

الأكثر قراءة

ارتفاع درجات الحرارة
هل تبدأ موجة الحر بالانحسار مع عطلة نهاية الأسبوع؟
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني
استراتيجية أمنية جديدة لنواب حزب الله.. ما علاقة السفارة الإيرانية؟
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
بعد اختفاء أكثر من 15 فتاة.. بيان توضيحي من قوى الأمن!