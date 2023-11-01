ضربة ثانية على مخيم جباليا المنكوب.. وقطع الاتصالات عن غزة

بين الحطام وصرخات الناجيين لايزال سكان مخيم جباليا ينتشلون الجثث العالقة تحت الأنقاض بعد الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المخيم أمس الثلاثاء 31\10\2023، هذا واستهدفت إسرائيل أيضاً أماكن متفرقة من قطاع غزة، اليوم الأربعاء 1\11\2023.

كما نفذت قصفاً جديدا على المخيم المنكوب، ما أدى إلى مقتل 14 فلسطينيا، الأربعاء، بحسب ما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضحت أن ستة لقوا حتفهم وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا غرب بلدة جباليا.

كما لقي ثمانية أشخاص آخرين حتفهم في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم جباليا.

إلى ذلك، أشارت إلى سقوط عدد غير محدد من الشهداء في ضربات على مخيم النصيرات وسط القطاع.

كذلك، شهد حي الزيتون جنوب شرقي غزة، قصفاً إسرائيلياً عنيفاً.

بالتزامن قطعت السلطات الإسرائيلية للمرة الثانية وبشكل كامل كافة خدمات الإنترنت والاتصالات عن القطاع.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) الأربعاء في منشور على منصة إكس أن خدمات الاتصالات والإنترنت مقطوعة بشكل كامل في غزة، بسبب انقطاع الاتصال الدولي مرة أخرى.

وذكرت الشركة التي تعد أكبر شركة اتصالات في غزة، بمنشورها أن تلك الخدمات “انقطعت بشكل تام بسبب تعرض المسارات الدولية، التي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى”.