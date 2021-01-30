الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ضربة جديدة لـ"داعش" في العراق

30 - يناير - 2021
آخر تحديث: 30 - يناير - 2021 12:08 مساءً
عناصر من الشرطة العراقية

عناصر من الشرطة العراقية

A A A
طباعة المقال

ألقت السلطات العراقية، السبت، القبض على 7 عناصر من تنظيم “داعش”، كانوا يخططون لارتكاب اعتداءات إرهابية في مدينة الموصل شمالي العراق.

وقال جهاز الأمن الوطني في العراق في بيان، إنه “بناء على معلومات وردت عبر الخط الساخن عن تحركات لعناصر داعش الإرهابي في مناطق متفرقة بالموصل، شرع جهاز الأمن الوطني بالمراقبة والتعقب”.

وأضاف أن قواته “تمكنت من القبض على 7 إرهابيين مطلوبين للقضاء، كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخلية لاستهداف المدينة بهجمات إرهابية”.

وشرع العراق في حملة أمنية وعسكرية مكثفة في أعقاب الهجوم المزدوج الذي وقع في العاصمة بغداد في 22 يناير الجاري، وأسفر حينها عن مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وتبنى “داعش” الهجوم المزدوج، فيما يقول مراقبون إنه محاولة من جانب التنظيم الإرهابي لإثبات وجوده مجددا في العراق.

وشكلت العملية خرقا أمنيا كبيرا في بغداد، التي لم تشهد هجمات انتحارية منذ سنوات.

وسارع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الإعلان عن تدابير سريعة، مثل إقالة عدد من المسؤولين وتشديد الإجراءات الأمنية في بغداد، وإطلاق عمليات عسكرية ضد مخابئ “داعش” في المناطق الوعرة في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وكان العراق أعلن النصر على “داعش” أواخر عام 2017، بعدما طرد عناصره من المناطق المدنية، لكن مسلحين منه لجأوا إلى المناطق الصحراوية والنائية التي يستغلها التنظيم لشن هجمات بين الفينة والأخرى.

    المزيد من أخبار العالم

    الشرطة الكندية
    مقتل 10 أشخاص في حوادث طعن في إقليم ساسكاتشيوان غرب كندا
    جوزيب بوريل
    بوريل: شتاء صعب ينتظر أوروبا والأشهر المقبلة حاسمة
    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي: أوكرانيا استولت على 3 قرى في الجنوب والشرق

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاطئ في أنطاليا
    سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
    المغني الراحل جورج الراسي
    الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟
    أفراد من جماعة فرسان مالطا
    بعد مناقشات ساخنة.. البابا يحل قيادة جماعة فرسان مالطا