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ضربة جديدة للاستيراد.. ترامب يعلن حربًا جمركية على الأدوية المستوردة

منذ 20 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

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يدرس الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الدوائية المستوردة إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوعين المقبلين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعة الدوائية المحلية وتقليل الاعتماد على الخارج.

ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع توقيع ترمب أمراً تنفيذياً يستهدف تحفيز تصنيع الأدوية داخل الولايات المتحدة، من خلال تسهيل الإجراءات أمام شركات الأدوية لبناء منشآت إنتاج محلية جديدة.

ووفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، يوجّه الأمر التنفيذي إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA إلى تسريع إجراءات الموافقة على المصانع المحلية، عبر إزالة المتطلبات غير الضرورية، وتبسيط عمليات المراجعة، والتعاون المبكر مع الشركات المحلية لدعم جاهزية المنشآت الجديدة.

كما ينص الأمر أيضا على زيادة رسوم التفتيش على المصانع الأجنبية.

    المصدر :
  • العربية

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