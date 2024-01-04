ضربة صاروخية روسية تقطع التيار الكهربائي في وسط أوكرانيا

قال حاكم إقليم بوسط أوكرانيا إن مدنيا قتل وأصيب ثمانية آخرون الخميس في هجوم صاروخي روسي على مدينة كروبيفنيتسكي والذي تسبب أيضا في وقوع أضرار بمباني شركة كهرباء وانقطاع إمدادات الكهرباء والمياه.

وقال الحاكم أندريه رايكوفيتش في مؤتمر صحفي إن روسيا استخدمت على الأرجح صاروخ إكس-95 في الهجوم.

وأضاف “أصيب عمال عاديون… توفي عامل للأسف. ميكانيكي سيارات بسيط”.

وأضاف عبر تطبيق تيليغرام أن جميع المصابين أصيبوا بشظايا.

وقال رايكوفيتش إن الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع إمدادات المياه في عدة مناطق بالمدينة لكن أعيدت الخدمات في وقت لاحق.

وكثفت روسيا هجماتها على أوكرانيا مطلع العام الجاري. وتقول كييف إن موسكو أطلقت ما يقرب من 300 صاروخ وأكثر من 200 طائرة مسيرة هجومية منذ 29 ديسمبر كانون الأول.