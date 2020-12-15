ضربة قاضية لترامب.. بايدن يفوز بأصوات المجمع الانتخابي

في ضربة لأي خطوة قد يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني ، فاز الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة .

ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا.

وبناء على نتائج نوفمبر/ تشرين الثاني حصل بايدن على 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.ودعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مساء الإثنين مواطنيه إلى ”طيّ صفحة“ الانتخابات وتوحيد صفوفهم، وذلك في خطاب سيلقيه بعد أن يدلي أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم لتأكيد فوزه رسميا على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته.

وقال بايدن وفق مقتطفات من خطابه نشرها مكتبه إنّه ”في المعركة من أجل روح أمريكا، انتصرت الديمقراطية“.

وأضاف في الخطاب المقرّر أن يدلي به في الساعة الـ 19,30 (الـ 00,30 ت غ) الثلاثاء ”لقد تمّ الحفاظ على نزاهة انتخاباتنا. حان الوقت لطيّ الصفحة“، في انتقاد واضح لـ ترامب، دون أن يسمّيه.

وتابع الرئيس المنتخب في خطابه القول: إنّ ”شعلة الديمقراطية أضيئت منذ وقت طويل في هذا البلد. نحن نعلم الآن أنّ ما من شيء – ولا حتى جائحة أو إساءة استخدام للسلطة – بإمكانه أن يطفئ هذه الشعلة“.